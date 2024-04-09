"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن ضرب أهداف إسرائيلية حساسة (فيديو)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الأربعاء، أنها استهدفت هدفا حيويا في عسقلان ومینائها النفطي وهدفا آخر خلال الـ 72 ساعة الماضية، مؤكدة استمرارها في عملياتها.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية:

1. هدف حيوي في مستوطنة عسقلان.

2. ميناء عسقلان النفطي.

3. هدف حيوي في أراضينا المحتلة".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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هذا وأفادت مراسلة RT، يوم الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "متابعة للإنذارات في منطقة إيلات عن تسلل جسم جوي معاد فالحديث يدور عن رصد قوات سلاح البحرية هدفا جويا مشبوها تسلل إلى المجال الجوي الإسرائيلي وتم اعتراضه من خلال منظومة القبة البحرية".

وأكدت الفصائل العراقية، يوم الأحد الماضي، أنها استهدفت بالطيران المسيّر قاعدة ياردن الغربي بالجولان المحتل.

وتبنت فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

المصدر: RT