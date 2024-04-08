"القبس": الشيخ محمد الصباح يعتذر عن رئاسة الحكومة الجديدة في الكويت

اعتذر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد الصباح عن قبول رئاسة الحكومة المقبلة بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع.

ويأتي اعتذار الصباح بعد يوم على الأمر الأميري الذي صدر أمس الأحد بقبول استقالة محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي محمد صباح السالم الصباح قد قدم يوم السبت الماضي استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الاستقالة تأتي كإجراء روتيني يتبع عقب انعقاد الانتخابات البرلمانية بالكويت وفرز النتائج النهائية تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور.

المصدر: القبس + وكالة كونا