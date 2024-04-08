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"غالبيتها متحللة".. الدفاع المدني الفلسطيني يباشر عملية انتشال الجثث في خان يونس

أخبار العالم العربي

Globallookpress
خان يونس، جنوب قطاع غزة، 7 أبريل
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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الاثنين، أن فرقه باشرت عملية انتشال الجثث من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتا إلى أن غالبية الجثث متحللة بسبب طول مدة الاجتياح.

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وناشد الدفاع المدني في غزة الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على توفير المساعدة في إخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل المهدمة.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "هدف الاحتلال من استهداف المنظومة الصحية هو إجبار السكان على النزوح، وهو يكيل الاتهامات ضد المنظومة الصحية ولم يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته".

وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى للحرب يشن حملة ممنهجة ضد المنظومة الصحية."

وكشف الناطق أن القوات الإسرائيلية دمرت 155 منشأة صحية وأخرجت 32 مستشفى من الخدمة في قطاع غزة.

وختم مؤكدا أن إسرائيل تقوم بعملية إبادة جماعية بحيث تجعل غزة غير قابلة للحياة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد سحب قواته من خان يونس، في ما يبدو أن نهاية للمناورة البري في قطاع غزة بعد 6 أشهر من الحرب.

المصدر: RT

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