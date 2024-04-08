مأساة غزة تعيد إلى الأذهان مذبحة ارتكبتها اسرائيل في مصر

قتل سلاح الجو الإسرائيلي في 8 أبريل عام 1970 34 طفلا إثر غارات طالت مدرسة "بحر البقر" الابتدائية الواقعة بمحافظة الشرقية بمصر، وكالعادة ألقت إسرائيل بالمسؤولية على الضحية.

هذه المذبحة جرت خلال حرب الاستنزاف بين عامي 1967 – 1970، وقد نفذتها أربع طائرات "إف-4" فانتوم من سرب القوات الجوية الإسرائيلية 201.

الطائرات الإسرائيلية المغيرة استهدفت في الساعة 09:20 صباحا مدرسة "بحر البقر" بخمس قنابل وصاروخين. كان بمبنى المدرسة المكونة من طابق واحد 130 تلميذا. دمر مبنى المدرسة بالكامل وتحولت أجساد 34 من تلاميذها إلى أشلاء، وأصيب أكثر من خمسين آخرين.

قبل أن تجف دماء التلاميذ المصريين، زعم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المصريين أحضروا الأطفال إلى المنطقة وجعلوا منهم درعا بشريا!

الأمر ذاته كرره وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت موشيه ديان، حين سئل عن المذبحة. دايان قال: "ربما وضع المصريون تلاميذ المدارس في قاعدة عسكرية".

ذكرى هذه المذبحة تتزامن مع الحرب الإسرائيلي المدمرة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 والتي أودت بما يزيد عن 33 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

في هذه الحرب أيضا لم تسلم المدارس والمؤسسات التعليمية في غزة من الاستهداف. تقرير لهيئة إنقاذ الطفولة التابعة للأمم المتحدة كان ذكر أن 212 مدرسة في القطاع تعرضت للقصف، بينها 52 دمرت بشكل كامل.

هذه المذبحة المروعة التي زهقت بها أرواح تلاميذ مصريين صغار، بقيت في الذاكرة المصرية على مر الزمن.

ظهر ذلك حين عبّر أوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 7 يناير عام 2013 عن إعجابه بأغنية وطنية مصرية باسم "يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي".

بوابة الأهرام قالت حينها في معرض رصدها للموقف، أن جندلمان كتب قائلا إن ""بعض الإسرائيليين، وأنا منهم، يستمعون إلى الأغاني المصرية، التي يستمتعون بها، بينما يمكن للمصريين أيضًا الاستماع إلى الموسيقى الإسرائيلية ردًا على ذلك... الموسيقى ليس لها حدود ولا توجد مشكلة في ذلك".

المتحدث باسم نتنياهو في ذلك الوقت وضع نفسه في موقف محرج، وعبر عن تقديره لأغنية وطنية مصرية كتبت خصيصا لنعي التلاميذ المصريين الصغار الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية التي دمرت مدرسة بحر البقر في عام 1970.

بوابة الأهرام لفتت إلى أن الأغنية الأصلية كانت لحنت خصيصا لفيلم رسوم متحركة بعد مجزرة بحر البقر في 8 أبريل عام 1970.

المصريون ردوا على المتحدث الإسرائيلي بانتقادات شديدة مذكرين إياه بأن تلك الأغنية كرست لمذبحة مدرسة بحر البقر التي "ارتكبها أسلافكم"، كما كتب أحد المعلقين.

المصدر: RT