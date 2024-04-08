السعودية.. نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ يكشف ظروف رؤية هلال شوال ويحسم الجدل بشأن أول أيام العيد

قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبد الله المسند، إن الشهر إذا كان 30 يوما بحساب أم القرى الفلكي فهذه حقيقة فلكية قطعية.

وأفاد المسند خلال "بودكاست الجادة": "أما إذا كان الشهر حسب تقويم أم القرى 29 يوما، فهنا تكون الرؤية هي المعتمدة".

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وحول ظروف رؤية هلال شوال لهذا العام 1445هـ، وكسوف الشمس، أفاد المسند عبر تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق لـ 8 أبريل، يشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ".

وأضاف: "سيغرب القمر يومها قبل الشمس في العالمين العربي والإسلامي، وعليه لن يكون هناك هلال يرى يوم 29 رمضان، حيث لم يجتمع القمر بالشمس، ولم يولد الهلال بعد".

وتابع قائلا: "وهذه المرة سيكون الاقتران مشاهدا بل ومصورا في أقصى غربي أوروبا وفي أمريكا الشمالية والوسطى عبر حدث الكسوف الشمسي، وسيحصل الاقتران عند الساعة 09:23 من مساء يوم الاثنين وفقا لتوقيت السعودية".

واختتم بالقول: "وبناء عليه، رمضان سيكمل 30 يوما، والعيد سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل".

ظروف #هلال_شوال 1445 وكسوف الشمس



🔻يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين 29 رمضان 1445، الموافق 8 أبريل، يشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ.



🔻 وسيغرب القمر يومها قبل الشمس في العالمين العربي والإسلامي، وعليه لن يكون هناك هلال يرى يوم 29 رمضان، حيث لم… pic.twitter.com/VTMsLtnjD3 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 6, 2024

المصدر: RT + صحيفة "المرصد" السعودية