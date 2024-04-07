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العراق.. مجلس الوزراء يوافق على إرسال 10 ملايين لتر من الوقود إلى غزة واستقبال جرحى من القطاع

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العراق.. مجلس الوزراء يوافق على إرسال 10 ملايين لتر من الوقود إلى غزة واستقبال جرحى من القطاع
RT / facebook.com/IraqiPMO
مجلس الوزراء العراقي
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قالت رئاسة الوزراء العراقية يوم الأحد إن بغداد وافقت على إرسال 10 ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.

وأفادت في بيان "في إطار دعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أمام ما يتعرضون له من اعتداءات وظروف صعبة، صوت المجلس بالموافقة على إرسال 10 ملايين لتر من مادة الكاز إلى غزة".

وأضافت رئاسة الوزراء أنه تم التصويت على استقبال الجرحى من غزة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية.

وأدى نقص الوقود إلى شل عمل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع.

ودخلت الحرب التى تشنها إسرائيل فى قطاع غزة شهرها السابع دون أن تتراجع تل أبيب عن عملياتها العسكرية التي تسببت في مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.

المصدر: RT

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