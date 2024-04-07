الأرصاد الجوية المصرية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ"العاصفة نهال"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد للعاصفة "نهال"، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الأرصاد أن "كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد للعاصفة نهال تتسبب في نشاط لحركة الرياح وسقوط الأمطار، عار تماما من الصحة".

وأشارت إلى أن "فصل الربيع هو فصل انتقالي بين الشتاء والصيف نشهد فيه ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة، وتشهد فيه بعض المحافظات والمدن سقوط الأمطار على فترات متقطعة".

إقرأ المزيد

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية "عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من الأحد ولمدة 72 ساعة كاملة، خاصة على المحافظات الساحلية وشمال البلاد حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار والتى تصل إلى رعدية على فترات متقطعة".

وتوقعت أن "يسود البلاد الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية