"فتح" ترفض "التدخلات الإيرانية" في الشأن الداخلي الفلسطيني

اتهمت حركة "فتح" إيران بمحاولة إشاعة الفوضى في الضفة الغربية وقالت إنها لن تسمح باستغلال القضية الفلسطينية كورقة لصالح "مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني".

وأعلنت حركة "فتح" في بيان لها مساء الأربعاء، "رفضها للتدخلات الخارجية، وتحديدا الإيرانية، في الشأن الداخلي الفلسطيني"، معتبرة أن هذه التدخلات "لا هدف لها سوى إحداث الفوضى والفلتان والعبث بالساحة الداخلية الفلسطينية، الأمر الذي لن يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي وأعداء شعبنا الفلسطيني".

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وأضافت أنها لن تسمح "باستغلال قضيتنا المقدسة ودماء أبناء شعبنا أو استخدامها كورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية".

وأكدت أنها "ستكون بالمرصاد لهؤلاء العابثين، وستقطع اليد التي تمتد للعبث بساحتنا أو المساس بأجهزتنا الأمنية أو أي من مؤسساتنا الوطنية"، مجددة "ثقتها المطلقة" بالأجهزة الأمنية الفلسطينية وبقدرتها على "قطع دابر الفتنة والتصدي لكل هؤلاء العابثين.. لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وحماية المشروع الوطني".

يأتي ذلك بعد أيام على تعبير حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" خلال لقاء قيادتيهما في طهران، عن "تقديرهما للجمهورية الإسلامية في إيران لما تقدمه من دعم استراتيجي للمقاومة والشعب الفلسطيني ومواقفها الثابتة في دعم حقوقه الوطنية".

المصدر: "وفا"