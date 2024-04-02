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بارتفاع برج القاهرة.. السيسي يرفع علم مصر على أعلى سارية في البلاد

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بارتفاع برج القاهرة.. السيسي يرفع علم مصر على أعلى سارية في البلاد
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رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علم مصر على أعلى سارية في البلاد أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، بعد أدائه اليمين الدستورية.

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مواصفات أطول سارية في مصر: 

  • يبلغ ارتفاع سارية العلم 207.8 متر، أي ما يعادل ارتفاع برج القاهرة
  • مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طنًا
  • طول العلم: 60 مترًا عرض العلم: 40 مترًا
  • تتكون السارية من 11 وصلة تم تركيبها باستخدام أوناش متخصصة، وتزينها قمة ذهبية مزخرفة.
  • تعد سارية العلم رمزًا مهمًا للوطنية والاعتزاز بالهوية المصرية
  • يرفرف العلم المصري على السارية شامخًا، ليذكر الجميع بعظمة مصر وقوتها
  • تم إنشاء السارية لتعد رمزًا للمستقبل المشرق الذي تسعى مصر لتحقيقه.
  • تم الانتهاء من تركيب سارية العلم في ديسمبر 202
  • تم رفع العلم المصري لأول مرة على السارية في احتفال ضخم حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصدر: RT

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