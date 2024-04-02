بارتفاع برج القاهرة.. السيسي يرفع علم مصر على أعلى سارية في البلاد

رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علم مصر على أعلى سارية في البلاد أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، بعد أدائه اليمين الدستورية.

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مواصفات أطول سارية في مصر:

يبلغ ارتفاع سارية العلم 207.8 متر، أي ما يعادل ارتفاع برج القاهرة

مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طنًا

طول العلم: 60 مترًا عرض العلم: 40 مترًا

تتكون السارية من 11 وصلة تم تركيبها باستخدام أوناش متخصصة، وتزينها قمة ذهبية مزخرفة.

تعد سارية العلم رمزًا مهمًا للوطنية والاعتزاز بالهوية المصرية

يرفرف العلم المصري على السارية شامخًا، ليذكر الجميع بعظمة مصر وقوتها

تم إنشاء السارية لتعد رمزًا للمستقبل المشرق الذي تسعى مصر لتحقيقه.

تم الانتهاء من تركيب سارية العلم في ديسمبر 202

تم رفع العلم المصري لأول مرة على السارية في احتفال ضخم حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصدر: RT