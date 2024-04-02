أفغانستان تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال بلخي: "وزارة الخارجية في أفغانستان تعتبر الهجوم من قبل إسرائيل على القسم القنصلي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في دمشق عاصمة سوريا انتهاكا صارخا للمعايير الدبلوماسية ومحاولة لإثارة عدم الاستقرار في المنطقة ويدينها بشكل قاطع".

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وأشار بلخي إلى أن أفغانستان تدعو جميع الدول إلى منع "جرائم" إسرائيل في قطاع غزة وخارجه.

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تشكك جديا في فعالية القانون الدولي والمؤسسات الدولية.

استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

المصدر: نوفوستي