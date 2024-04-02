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لبنان يدين قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق ويعتبره "خرقا" للقانون الدولي

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لبنان يدين قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق ويعتبره
Globallookpress
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دانت وزارة الخارجية اللبنانية قصف الطائرات الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مساء أمس الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إن "استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقا موصوفا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية".

واعتبرت أن "هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأمس الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

المصدر: RT

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