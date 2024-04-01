مصر تستأنف تصدير أهم منتجات البلاد بعد وقفها

كشفت مصادر لجريدة "المال" المصرية قرار الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والصناعة في استئناف تصدير البصل.

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وأضافت المصادر أن القرار الجديد بالاستئناف صدر صباح اليوم وهو بالإشارة الى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 501 المشار إليه.

وجاء القرار كالتالي: "نحيط سيادتكم علما أنه تم انتهاء العمل بالقرار بتاريخ 31-03-2024 أخر يوم في حظر التصدير وبناء على ما ورد بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 1897 بتاريخ 1-04-2024".

وكشفت المصادر أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل ولا مانع من استئناف التصدير على أن يقتصر التصدير على المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي.

وكشف مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريحات سابقة أن الصنف الذي يتم تصديره في البداية هو صنف أبصال الفتيل وهو ما يطلق عليه شعبيا بالبصل الأبيض وهو منزرع بشكل خاص في محافظة المنيا وأجزاء منه منزرعة في الشرقية والبحيرة.

وأضاف المصدر أن الأنواع الأخري مثل البصل الأصفر والأحمر سيتم تصديره عقب الصنف الأول لتأخرهما في النضج حيث سيتم البدء في حصادهما في النصف الأخير من ابريل حتي مايو ويونيو المقبلين بالتزامن مع حصاد القمح بينما تم حصاد الصنف الأول منذ أكثر من شهرين .

وأوضح أن الفترة الماضية تشهد استقرارا في أسعار البصل ويسجل البصل الأحمر القديم 30 جنيها والجديد 18 جنيها والبصل الأبيض 12و15 جنيها في الأسواق.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن مساحة البصل المنزرعة العام الجاري فاقت 300 ألف فدان ومن المتوقع ان يتم البدء في التصدير مطلع الشهر المقبل.

المصدر: المال