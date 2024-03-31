"رويترز": عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة ببلدة أعزاز قرب الحدود التركية

قال سكان وعمال إنقاذ لوكالة "رويترز" إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 يوم السبت في انفجار سيارة مفخخة في سوق مزدحم ببلدة أعزاز السورية التي يسيطر عليها ما يسمى بـ"المعارضة".

وأضافوا أن الانفجار وقع في البلدة الواقعة قرب الحدود التركية، "أثناء ذروة التسوقـ في وقت متأخر من الليل بعد الإفطار" خلال شهر رمضان.

ونقلت "رويترز" عن أحد السكان ويدعى ياسين شلبي، وكان بالقرب من موقع الانفجار وهو يتسوق مع عائلته، قوله: "توقيته يأتي مع ازدحام شديد من قبل المتسوقين".

وأشارت قوات الدفاع المدني المحلية إلى أن ما لا يقل عن ثلاثين شخصا أصيبوا بجروح، وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات المحلية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

وتشهد البلدة ذات السكان العرب والتي تديرها جماعات مدعومة من تركيا، هدوءا نسبيا منذ أن تعرضت لانفجار سيارة قبل أكثر من عامين.

وتعرضت البلدات الرئيسية في المنطقة الحدودية الشمالية الغربية في السنوات الأخيرة بشكل متكرر لتفجيرات في مناطق مدنية مزدحمة.





المصدر: "رويترز"