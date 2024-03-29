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علاء مبارك يسخر من مجلس الأمن

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علاء مبارك يسخر من مجلس الأمن
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سخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على إصدار مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

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وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "آخر نكتة.. قال إيه ترحيب دولي بتبني مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة!! بعد إيه يا مجلس الفيتو صح النوم، طيب وماذا بعد الترحيب الدولي هل تحترم إسرائيل القرار وتوقف المذابح، أعتقد بعد الترحيب الدولي والمباركة على القرار يأتي العجز الدولي لتنفيذ القرار.. فكم من قرارات اتخذتها الأمم المتحدة "مجلس الأمن" من قبل لصالح الفلسطينيين لم تحترمها إسرائيل!".

ويذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عقّب على قرار مجلس الأمن قائلا إن تل أبيب  "لن توقف إطلاق النار" وأن إسرائيل "ستدمر حماس وستواصل القتال حتى يعود آخر الرهائن".

وصوّتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت دولة واحدة، هي الولايات المتحدة عن التصويت.

المصدر: RT

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