الجزائر تعلن إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى عبر مطار القاهرة

أعلنت السلطات الجزائرية يوم أمس الخميس، إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى إليها، بالإضافة إلى مرافقيهم على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية مجهزتين طبيا.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، "تأتي هذه العملية تنفيذا لمبادرة الرئيس تبون الهادفة للتكفل بعلاج 450 طفلا فلسطينيا مصابا بجروح جراء القصف الصهيوني الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقد أقلعت الطائرتان من مطار القاهرة بالعاصمة المصرية، وحطتا بمطار بوفاريك العسكري.

ووفقا لمبادرة تبون: "سيتم التكفل بالأطفال الفلسطينيين، على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر حيث تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه "ستتبع هذه العمليةَ عملياتُ إجلاء لاحقة لفئات أخرى من الجرحى والمصابين وهو ما يعبر بوضوح تام عن تضامن الجزائر اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته".

وأشارت الجزائر إلى أنها "ستواصل بذل مجهودات حثيثة قصد التكفل بعملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في قطاع غزة بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه العملية، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وسبق أن وجهت الجزائر عددا من الطائرات لنقل المساعدات الانسانية للمدنيين في قطاع غزة "من أجل التخفيف من معاناتهم" مشيرة إلى أن العملية مستمرة وسيتبعها خلال الأسبوع الحالي المزيد من المساعدات الإنسانية.

المصدر: RT