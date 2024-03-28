"المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مشاهد من استهدافها لموقع وقاعدة جوية للجيش الإسرائيلي (فيديوهات)

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من استهدافها لموقع عسكري وقاعدة جوية للجيش الإسرائيلي في وقت سابق، بالطيران المسيّر.

ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق"، مقطعي فيديو يظهران مشاهد من "استهداف موقع سبير العسكري التابع للكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة"، و"مشاهد من استهداف لقاعدة عوبدا الجوية للكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".

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وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أصدرت بيانين منفصلين عن هاتين العمليتين قالت فيهما إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ":

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، قاعدة عوبدا الجوية للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح يوم الأربعاء 27 مارس 2024 ، موقع سبير العسكري التابع للاحتلال الصهيوني في أراضينا المحتلة، بالطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وقد تبنت الفصائل بين الحين والآخر، قصف مناطق في إٍسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما حذرت فصائل المقاومة في العراق، الولايات المتحدة، من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

المصدر: RT