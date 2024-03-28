غانتس يكشف أسباب قرار تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي

صرح الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الخميس، أن الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة بتجميد الدعم لطلاب المدارس الدينية سببه حاجة البلاد للجنود في أوقات الحرب الصعبة.

وقال غانتس: "القضية ليست محكمة العدل العليا أو المدعية العامة التي تقوم بعملها بإخلاص – ولكن حاجتنا للجنود في أوقات الحرب الصعبة، وحاجة مجتمعنا لمشاركة الجميع في الواجب في خدمة الدولة".

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وأضاف غانتس: "اليوم، قضت محكمة العدل العليا بما هو واضح، لقد حان الوقت للحكومة للقيام بما هو واضح.. لقد حان وقت العمل".

وأصدر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، عوزي فوغلمان، وإسحاق عميت، ونعوم سولبرغ، في وقت سابق من اليوم، أمرا قضائيا مؤقتا بتجميد الدعم لطلاب المدارس الدينية الذين يجب عليهم الالتحاق بالتجنيد اعتبارا من 1 أبريل.

وكان الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف قد قال في وقت سابق: "إذا أجبرتنا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التجنيد فسنغادر جميعا إلى خارج البلاد".

يذكر أن نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.

ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرّع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

المصدر: "يديعوت أحرنوت"+RT