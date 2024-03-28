الخارجية الأمريكية ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "القطة السوداء"

عرضت الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة برامج الفدية المعروفة باسم "بلاك كات" أو "القطة السوداء".

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وقالت الوزارة في بيان أعلنت فيه عرض المكافأة: "مجموعة خدمة برامج الفدية بلاك كات (المعروفة أيضا باسم ألف في) أضرت بشبكات الكمبيوتر لقطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، أفادت شركة "يونايتد هيلث" بأنها بدأت في تصفية المطالبات الطبية المتراكمة بأكثر من 14 مليار دولار، حيث أعادت خدماتها إلى الإنترنت بعد الهجوم السيبراني، الذي تسبب في اضطراب واسع النطاق بدأ في أواخر فبراير.

وتلعب وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة "يونايتد هيلث" كير دورا أساسيا في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية.

وقال قراصنة في وقت سابق من هذا الشهر إن شركة "يونايتد هيلث" دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها، ولكن لم يتم الإعلان عن ما إذا كانت "بلاك كات" قد احترمت نهايتها من الصفقة، بعد وقت قصير من الاختراق، وضعت المجموعة بيانا صحفيا مزيفا على موقعها الإلكتروني زعمت فيه كذبا أن سلطات إنفاذ القانون قد استولت عليه، مما أعطى الانطباع بأنهم أوقفوا عملياتهم.

المصدر: "رويترز" + RT