"ابدأوا الزحف الآن".. "القسام" تنشر رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة

أعادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس نشر رسالة صوتية سابقة لقائد "هيئة أركان المقاومة" محمد الضيف "أبو خالد" يدعو فيه للزحف نحو فلسطين وتحرير المسجد الأقصى.

ويقول محمد الضيف في الفيديو: "يا أهلنا في الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب العربي في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء العالم العربي والإسلامي.. ابدأوا بالزحف اليوم.. الآن وليس غدا نحو فلسطين".

ويضيف "لا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

المصدر: RT