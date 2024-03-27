لبنان.. بيان عن دلالات التراجع الكبير في مبيعات "نستلة"

اعتبرت دائرة المقاطعة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تراجع مبيعات شركة "نستلة" في لبنان 75% دليلا على الإرادة الشعبية في المقاطعة وفعاليتها.

ورأت الدائرة في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أن "انخفاض مبيعات شركة نستلة في لبنان من 300 مليون دولار سنويا إلى 70 مليون دولار هو مؤشر على الالتزام الشعبي في مقاطعة الشركات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلية ودليل على مدى أهمية وفعالية المقاطعة الشعبية".

وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن لا تذكر شركة "نستلة" أن السبب وراء انخفاض مبيعاتها هي المقاطعة الشعبية، حيث اعتبرت أن تراجع المبيعات هو بسبب وجود سلع مماثلة محليا وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وتؤكد دائرة المقاطعة في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" على أن "المستهلك بدأ بفرض رأيه من خلال العرض والطلب على المستثمر الذي لا يريد سوى جني الأرباح، وهذا يعني أن الاقتصاد الوطني والشركات الصغيرة بدأت تنتج وتنافس الشركات الاجنبية الكبرى، وهذا فيه مصلحة وطنية بكل تأكيد".

ودعت دائرة المقاطعة "الجماهير الشعبية والنقابية إلى استكمال النضال في المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية، والعمل على توحيد هذه التوجهات ضمن حملات توعوية من أجل المزيد من فعالية المقاطعة وتأثيرها المباشر على حكومة الاحتلال الإسرائيلية".

المصدر: RT