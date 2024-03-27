فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بالمسيرات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، صباح يوم الأربعاء، استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء 26 / 3 / 2024، قاعدة عوفدا الجوية للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة بالطيران المسير".

وأضافت أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

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وتبنت الفصائل بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

المصدر: وكالات