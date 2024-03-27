مشعل يكشف مطالب حماس بالمفاوضات وشروط الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

كشف رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأربعاء، مطالب حركة حماس في المفاوضات الجارية بشأن غزة، وشروط الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

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وقال مشعل في كلمة له خلال فعالية نسائية في الأردن إننا "نصر في المفاوضات على وقف العدوان، والانسحاب من غزة، وعودة المهجرين إلى أماكنهم خاصة في شمال غزة، وتقديم كل ما يلزم من الإغاثة والإيواء والإعمار، وانتهاء الحصار".

وشدد مشعل على أنه "لن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس إلا عند تحقيق هذه الأهداف"، وقال: "ندير المعركة التفاوضية بصلابة وبحسن مناورة سياسية كما نفعل في الميدان".

واعتبر مشعل أننا "أمام معركة مفتوحة وهي فاصلة في تاريخ الصراع، وقد كشفت هذه المعركة الوجه القبيح للعدو على الساحة الدولية".

وحث مشعل "الأمة أن تنخرط في المعركة وأن تختلط دماء هذه الأمة مع دماء أهل فلسطين حتى ننال الشرف وتحسم هذا الصراع لصالحنا.

وكانت قطر أعلنت الثلاثاء، أن محادثات الدوحة بشأن غزة ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية، لكن لا جدول زمنيا للمفاوضات.

وتبادلت إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بشأن الجهة التي تعرقل اتفاق التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وحملت كل جهة الفريق الآخر مسؤولية الفشل.

في غضون ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

المصدر: RT