لبنان.. ضبط زعتر بحشيشة الكيف

ضبطت الأجهزة الأمنية في لبنان اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من حشيشة الكيف معلبة داخل شحنة من أكياس من الزعتر، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر مطار بيروت الدولي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه "توافرت معطيات مؤكدة لدى شعبة المعلومات حول قيام إحدى هذه الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كمية من حشيشة الكيف في داخل شحنة من أكياس من الزعتر والسماق والكشك، إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر مطار بيروت الدولي".

وأفادت بأنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت الشعبة من تحديد المستودع، في العاصمة بيروت، حيث يتم تخبئة الشحنة، وتمت مداهمة المستودع، وضبط في داخله حوالي 148 كلغ من مادة حشيشة الكيف، مؤكدة أنه تم ضبط كمية المخدرات، والعمل مستمر لتوقيف أفراد شبكة التهريب والمتورطين بهذه العملية".

شعبة المعلومات تُحبط عمليّة تهريب 148 كلغ من حشيشة الكيف في داخل أكياس من الزعتر، وتضبط الشّحنة قبل نقلها إلى المطار.#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 27, 2024

المصدر:RT