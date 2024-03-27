أنباء عن مصرع نجل زعيم تنظيم القاعدة جراء حريق في منزله باليمن

أفادت مصادر إعلامية ومحلية في اليمن بأن خالد محمد زيدان نجل أمير تنظيم "القاعدة" محمد صلاح الدين زيدان المعروف بـ"سيف العدل"، لقي مصرعه في حريق شب في منزله بمحافظة مأرب اليمنية.

وكشفت المصادر الإعلامية أنه لقي مصرعه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان متأثرا بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق شب في بيته بمديرية الوادي بمحافظة مأرب اليمنية قبيل شهر رمضان وفقا لصحيفة "المنتصف" وموقع "أنباء جاسم" اليمنيين.

ونشرت المصادر صورة وصفتها بـ"الحصرية" تؤكد خبر وفاة خالد محمد صلاح الدين زيدان.

وخلال الأيام الماضية تداول نشطاء محليون أنباء شبه مؤكدة عن وفاة نجل زعيم القاعدة، وأشارت إلى أن خالد كان يعمل ضمن لجنة الإعلام في تنظيم قاعدة نظرا لعدم خبرته بالأمور العسكرية والقيادية.

وكان خالد زيدان قد وصل اليمن في العام 2015 في سن الـ20 من عمره، وفق ما نقلته المصادر ذاتها.

#حصري ومؤكد - صورة حصرية تؤكد خبر وفاة خالد محمد زيدان في #اليمن ، نجل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل. تفاصيل حصرية عبر الرابط التالي: https://t.co/gXg04hMgL4pic.twitter.com/iPelNkRgMT — أنباء جاسم (@anbajassim) March 25, 2024

المصدر: وسائل إعلام