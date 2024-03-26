استغلوا شهرة صلاح وحلمي وغيرهم.. بلاغ ضد منصة مراهنات لفبركتها فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

قدم المحامي المصري وليد الفولي بلاغا للنائب العام ضد منصة "1XBET" للمراهنات لاستخدامها فيديوهات مفبركة لمشاهير لحصد المشاهدات وزيادة الأرباح.

ومن بين المشاهير الذين استخدمت المنصة صورهم الفنان المصري أحمد حلمي ولاعب المنتخب محمد صلاح.

وقال المحامي الفولي في بلاغه إن منصة "1XBET" أثارت الجدل والاستياء بين الجمهور والمعجبين الذين يرون في استخدام فيديوهات للمشاهير باستخدام الذكاء الاصطناعي تلاعبا واحتيالا.

وأوضح أن القانون يعاقب من يتداول بيانات شخصية في نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة صاحبها، أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، مشيرا إلى أن ذلك ينتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وأشار وليد الفولي إلى تصدي القانون رقم 175 لسنة 2018 لمثل هذه الانتهاكات.

وذكر أن العقوبة طبقا للمادة 25 هي "السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري