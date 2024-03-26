عرض تمثال برونزي أثري من اليمن بمزاد في إسرائيل

قال الباحث في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، إن إحدى القطع الأثرية النادرة عرضت للبيع في إسرائيل، وهي القطعة السابعة من آثار اليمن التي تعرض حاليا هناك.

وقال محسن في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي "من داخل صالة عرض مزاد تل أبيب (يافا)! تمثال برونزي أثري نادر لشاب من اليمن القديم".

وأضاف أنه "ابتداء من يوم الأحد 24 مارس، بدأ الزوار الحاصلون على مواعيد مسبقة بزيارة صالة عرض مزاد المركز الأثري الذي ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي الدكتور روبرت دويتش، على منصة المزادات العالمية بيدسبريت، في فندق دان تل أبيب المطل على ممشى المدينة الساحلي على البحر الأبيض المتوسط، وهو الفندق المفضل لكل من بيل وهيلاري كلينتون، وبول مكارتني، ومادونا، ورولينغ ستونز، وليدي غاغا".

من داخل صالة عرض مزاد تل أبيب (يافا) !

تمثال برونزي أثري نادر لشاب من #آثار_اليمن

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ابتداءً من يوم أمس الأحد 24 مارس، بدأ الزوار الحاصلين على مواعيد مسبقة بزيارة صالة عرض مزاد المركز الأثري في فندق دان تل أبيب المطل على ممشى المدينة الساحلي.

سلام عليكم طبتم.

"عبدالله محسن" pic.twitter.com/qB8SBLu1cP — Abdullah Mohsen عبدالله محسن (@Abdulla04050930) March 25, 2024

وأوضح محسن أنه "على الرغم من أن المزاد في بداية الترويج عرض ست تحف من آثار اليمن، فإنه أضاف تحفة سابعة سبق وعرضها في 3 أكتوبر 2023، وقد حظيت بالاهتمام في هذا المزاد"، مبينا أن هذه التحفة "هي تمثال برونزي لشاب، بارتفاع أزيد من نصف متر (61 سم) ، يعود للفترة من القرن الرابع إلى القرن الثاني قبل الميلاد".

ومطلع الأسبوع الماضي، كشف محسن أن ست تحف أثرية من اليمن ستعرض بـ"المركز الأثري" الذي ينظمه عالم الآثار الإسرائيلي الشهير والمثير للجدل الدكتور روبرت دويتش، على منصة المزادات العالمية بيدسبريت"، في المزاد القادم بتاريخ 25 أبريل 2024"، مشيرا الى أن المزاد ذاته سبق وأعلن بيع عشرات القطع الأثرية التي تم تهريبها من اليمن، دون متابعة من الجهات المختصة في البلاد.

المصدر: RT