عقب رفع دعوى قضائية ضده.. الجبوري: المحكمة الاتحادية العليا لا تزال تعمل وفق قانون شرعته حكومة علاوي

نشر النائب العراقي السابق مشعان الجبوري تدوينة على منصة "X" أفاد من خلالها بأن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل وفق قانون شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة.

وجاءت تدوينة الجبوري عقب رفع عضو مجلس النواب العراقي عن "تحالف الإطار التنسيقي" عالية نصيف، دعوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة" للقضاء.

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وقال النائب العراقي السابق في نص التدوينة: "أتمنى أن يكون واضحا أننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لأحكامه، وحتى أن ظلمك قاض فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف أو عبر التمييز أو حتى اللجوء للتصحيح التمييزي".

وأضاف "أما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور، لازالت تعمل وفق القانون الذي شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة المرقم 30 لسنة 2005 وجعل من أحكامها باتة وملزمة التنفيذ ولا تقبل الطعن أو التظلم أو الاعتراض".

وتابع قائلا "هي (المحكمة الاتحادية العليا) ترى أن قراراتها بمنزلة الدستور وإن ظلمت أو أخطأت في قرار لا خيار للمتضرر إلا التوجه ….. !!؟".

وأردف بالقول: "نحترمها ولكننا نرى أهمية تشريع قانون لها كما نص الدستور ويحدد صلاحياتها قبل أن تتسبب بمشكلة كبرى مستذكرين قول عبد الرحمن الكواكبي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

اتمنى ان يكون واضحاً اننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لاحكامه وحتى ان ظلمك قاضٍ فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف او عبر التمييز او حتى اللجوء للتصحيح التمييزي

اما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور لازالت… pic.twitter.com/dfNQqRXbEl — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 25, 2024

وأظهرت وثيقة تم نشرها يوم الاثنين رفع نصيف دعوى قضائية ضد الجبوري لإساءته للمحكمة الاتحادية العليا".

وجاء في نص الدعوى: "سبق وأن قام المشكو منه أعلاه المدعو مشعان ركاض ضامن الجبوري، ومن خلال تصريحات متسلسلة وآخرها على إحدى القنوات الفضائية، بالمساس والتحريض ضد القضاء العراقي بمعلومات كاذبة".

وأشار النص إلى "أن الجبوري الذي سبق وعمل على "دعم الإرهاب" قد "أمن من العقاب" وأن ما تحدث به عن المحكمة الاتحادية ورئيسها يأتي في سياق "هجمة مدروسة ومحسوبة ومتعمدة في هذا الوقت تحديدا، كون القضاء العراقي بتماس مباشر مع المواطن العراقي".

المصدر: RT + وسائل إعلام