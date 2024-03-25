مصر.. توفير كمية كبيرة من الدولار

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة في الموانئ وإجراءات تفعيل منظومة الشحن المسبق.

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وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدا حيث لا توجد أية شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها، وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن.

ووجه مدبولي بسرعة التواصل مع مالكي هذه البضائع للإفراج عنها وتسلمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للحكومة المصرية أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المسجلة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية، كما تم التأكيد على زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الاستراتيجية المفرَج عنها، نتيجة توافُر النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بين تلك البضائع والسلع المفرج عنها: إضافات الأعلاف، والأرز، والأسماك، والأدوية، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، حليب الأطفال، المستلزمات الطبية، الدواجن الحية والقرنيات.

المصدر: RT