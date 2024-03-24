الجزائر تعلن شحن 118 طنا من المواد الغذائية لأهالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام جزائرية، بشحن مساعدات إنسانية يوم الأحد، من مطار بوفاريك العسكري الجزائري باتجاه مطار العريش في مصر ليتم نقلها إلى غزة من معبر رفح الحدودي.

وقدرت السلطات الجزائرية هذه المساعدات بـ "118 طنا من المواد الغذائية يتم نقلها عبر جسر جوي بمعدل طائرتين يوميا".

وأوضحت أن "هذه المساعدات العاجلة تعبر عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل في ظل حصار شامل جائر".

هذا وزار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معبر رفح وأدلى بتصريح، يوم الأحد، إنه من المحزن أن غالبية سكان غزة لا يتناولون وجبة إفطار ملائمة، معتبرا أن الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري.

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كما حذر برنامج الغذاء العالمي في وقت سابق، من احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية