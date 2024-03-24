 
مباشر

"القسام" تعلن وفاة أسير إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7wa

أعلنت كتائب القسام، وفاة الأسير الإسرائيلي ييجـﭫ بوخطاﭪ (34 عاما) نتيجة نقص الدواء والغذاء.

إقرأ المزيد
إعلام إسرائيلي: عدد المحتجزين الأحياء لدى حماس 40 شخصا فقط
إعلام إسرائيلي: عدد المحتجزين الأحياء لدى حماس 40 شخصا فقط

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في منشور عبر "تلغرام": "كنا قد حذرنا سابقا من أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عدد منهم".

وأضاف: "نعلن وفاة الأسير الصهيوني "ييجـﭫ بوخطاﭪ" "יגב בוכשטב" 34 عاما نتيجة نقص الدواء والغذاء".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه لا يزال لدى كتائب القسام في غزة 134 أسيرا إسرائيليا.

وتقدر تل أبيب عدد الأسرى الأحياء لدى حماس بـ 40 شخصا فقط، ولهذا السبب تصر على الحصول على قائمة بأسماء الأحياء.

وكان الإعلام العبري، تحدث أمس السبت عن أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة وافق على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في إطار جولة جديدة من المحادثات بشأن غزة التي استؤنفت أمس في العاصمة القطرية بمشاركة ممثلين عن الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأشارت قناة "إسرائيل 24" إلى أن الوفد الإسرائيلي في انتظار رد من حركة حماس بهذا الصدد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا