الإعلام العبري: مصر تمتلك دبابات أضعاف ما بحوزة إسرائيل

كشف تقرير لصحيفة "غلوباس" الإسرائيلية عن الدول التي لديها أكبر عدد من المركبات المدرعة والدبابات في العالم، موضحة أن مصر تمتلك عددا ضخما وغير مسبوق يفوق أضعاف ما تمتلكه إسرائيل.

إقرأ المزيد

وأظهرت بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) لعام 2024 أن مصر وتركيا والسعودية وإيران من بين الدول الـ 15 التي تمتلك أكبر عدد من الدبابات والمركبات المدرعة في العالم، بينما لا تمتلك إسرائيل أحجام مدرعات تضاهيها.

وقال محرر الشؤون العسكرية بالصحيفة العبرية دين شموئيل إلمز، إن تركيا تتصدر الترتيب في شرق البحر الأبيض المتوسط بـ11702 مركبة مدرعة (2378 منها دبابة)، أما في التصنيف العالمي فهي في المركز الرابع – بعد القوى العظمى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين،وتلي تركيا جارة إسرائيل مصر في المركز الخامس في التصنيف العالمي بـ 10389 مركبة مدرعة من بينهم 2480 دبابة.

وجاء في المركز الثامن عالميا المملكة العربية السعودية (7227 منها 1085 دبابة)، في حين تغلق قائمة أكبر 15 دولة في العالم بإيران بـ 2878 مركبة مدرعة، ولكن أكثر من المملكة العربية السعودية بـ 1513 دبابة (1085 منها الدبابات).

المصدر: غلوباس