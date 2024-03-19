 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

الملك المغربي يهنئ الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

الملك المغربي يهنئ الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
Globallookpress
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك المغربي محمد السادس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6vt

بعث الملك المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية.

إقرأ المزيد
السيسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
السيسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

وجاء في برقية الملك المغربي "بمناسبة تجديد الشعب الروسي ثقته في شخصكم رئيسا للدولة، يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مواصلة قيادة روسيا الاتحادية على درب المزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف الملك محمد السادس "وإنني لأؤكد لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في توطيد روابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، والقائمة على التقدير المتبادل والتعاون البناء، والسعي معا إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

المصدر: RT + وكالة المغرب العربي للأنباء

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين