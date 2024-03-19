الملك المغربي يهنئ الرئيس بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث الملك المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية.

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وجاء في برقية الملك المغربي "بمناسبة تجديد الشعب الروسي ثقته في شخصكم رئيسا للدولة، يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مواصلة قيادة روسيا الاتحادية على درب المزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف الملك محمد السادس "وإنني لأؤكد لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في توطيد روابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، والقائمة على التقدير المتبادل والتعاون البناء، والسعي معا إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

المصدر: RT + وكالة المغرب العربي للأنباء