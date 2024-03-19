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الطيران الإسرائيلي يدمر منزلا في جنوب لبنان (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يدمر منزلا في جنوب لبنان (فيديو + صور)
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شن الطيران الإسرائيلي اليوم الثلاثاء غارة استهدفت أطراف بلدة العديسة في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن الغارة استهدفت منزلا خاليا تسببت بأضرار في عين المياه والطريق العام بين العديسة والطيبة.

وحسب قناة "المنار" فإن الطيران الحربي أغار بالصواريخ مستهدفا بلدة العديسة لليوم الثالث على التوالي.

يشار إلى أن هذه هي الغارة الوحيدة التي نفذت اليوم على جنوب لبنان، فيما لم يعلن "حزب الله" بعد تنفيذ أي عمليات تستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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