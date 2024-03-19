الطيران الإسرائيلي يدمر منزلا في جنوب لبنان (فيديو + صور)

شن الطيران الإسرائيلي اليوم الثلاثاء غارة استهدفت أطراف بلدة العديسة في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن الغارة استهدفت منزلا خاليا تسببت بأضرار في عين المياه والطريق العام بين العديسة والطيبة.

آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة #العديسة صباح اليوم pic.twitter.com/1ZaIz0yRhN — LebanonOn (@LebanonOnNews) March 19, 2024

آثار الغارة التي استهدفت العديسة وتسببت بأضرار في عين المياه والطريق العام بين #العديسة و #الطيبة#جنوب_لبنانpic.twitter.com/KJo0hhKX30 — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) March 19, 2024

وحسب قناة "المنار" فإن الطيران الحربي أغار بالصواريخ مستهدفا بلدة العديسة لليوم الثالث على التوالي.

▪︎ آثار الغارة التي استهدفت قبل قليل بلدة العديسة وتسببت بأضرار في عين المياه والطريق العام بين العديسة والطيبة



يا جنوب العز pic.twitter.com/4TX5Cgc0bo — MariaMe Fneiche (@mariame_fneiche) March 19, 2024

يشار إلى أن هذه هي الغارة الوحيدة التي نفذت اليوم على جنوب لبنان، فيما لم يعلن "حزب الله" بعد تنفيذ أي عمليات تستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT