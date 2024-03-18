صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين عن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31726 شهيدا و 73792 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشار التقرير إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيد و 116 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ164 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.

المصدر: RT