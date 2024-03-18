صحة غزة: نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي وحالات اختناق داخله

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن اندلاع حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله.

وأضافت الوزارة أن "النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية و في استقبال الطوارى بمبنى 8".

وأشارت إلى "سقوط عدد من الشهداء و الجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين بدء عملية عسكرية في مجمع الشفاء في قطاع غزة بناء على "ورود معلومات استخبارية تدل على وجود "مخربين" داخل المستشفى وعن استخدام بنية المجمع التحتية لإخراج نشاطات "إرهابية".

ومنذ بداية الحرب شن الجيش الإسرائيلي عمليات في مستشفيات عدة في القطاع، ويتهم "حماس" بـ"استخدام المرافق الصحية مراكز للقيادة".

وقالت الأمم المتحدة إن أقل من ثلث المستشفيات في القطاع يعمل حاليا، وبشكل جزئي فقط.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية+ أ ف ب