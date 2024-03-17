شولتس: ألمانيا والأردن يدعوان لزيادة المساعدات البرية لقطاع غزة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد إن ألمانيا والأردن يؤيدان زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية.

وأضاف شولتس، الذي وصل اليوم في زيارة إلى الأردن، ومن هناك سيسافر لاحقا إلى إسرائيل: "تدعم ألمانيا الأردن فكرة إنشاء جسر جوي إلى قطاع غزة. وأنا والملك عبد الله الثاني متفقان على أنه ينبغي تقديم المزيد من المساعدة عن طريق البر".

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وكتب شولتس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X: " وسيكون هذا أيضا موضوع محادثتي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في القدس".

وفي وقت سابق، اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار إسقاط المساعدات الإنسانية لسكان غزة من الجو.

وأشار بايدن إلى أن الحجم الحالي للإمدادات إلى القطاع غير كاف. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، ستقوم الولايات المتحدة أيضا ببناء ميناء لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد بايدن أن الخطة المتعلقة بذلك لا تعني وجود قوات أمريكية في القطاع. وتشارك القوات الجوية الألمانية والأردنية في عملية الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي