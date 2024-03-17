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الإمارات تستقبل الدفعة الـ13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان (فيديو)

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الإمارات تستقبل الدفعة الـ13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان (فيديو)
Globallookpress
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استقبلت الإمارات الدفعة الـ13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، ليصل مجموع الذين استقبلتهم مستشفيات الإمارات إلى 1154 مريضا ومرافقا.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الدفعة الجديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين بلغت 98 شخصا.

وأكدت الوكالة أن 40 منهم من الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 58 مرافقا من عائلاتهم، ليصل مجموع الذين استقبلتهم مستشفيات دولة الإمارات 1154 مريضا ومرافقا.

وأوضحت الوكالة أن هذه المبادرة تأتي "ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع".

المصدر: وام

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