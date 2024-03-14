بالأسماء.. الكويت تسحب الجنسية من 6 مواطنين

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الخميس أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب الجنسية من 6 أشخاص، بعد أن سحبتها من 30 آخرين خلال أسبوع.

ويأتي القرار هذا بعد أن سحبت الحكومة الكويتية قبل يومين جنسية البلاد من تسعة أشخاص (6 رجال و3 نساء، بينهن أمريكية).

صدور مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 6 أشخاص. pic.twitter.com/ubpZVS7Riu — المجلس (@Almajlliss) March 14, 2024

وكانت لجنة تحقيق الجنسية اتخذت قرارات منذ أيام بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن حالياً. وبلغ إجمالي المسحوبة منهم الجنسية الكويتية أكثر من 30 شخصاً خلال أسبوع (من 4 - 11 مارس الجاري).

وكشف مصدر حكومي عن اجتماعات متواصلة لكشف المزورين والحاصلين على الجنسية بلا وجه حق وبمخالفة القوانين، مشيرا إلى تبعات لبعض قرارات سحب الجناسي يتم حصرها حاليا، وسيتخذ قرار بشأنها فور رفعها من قبل اللجنة.

وأبلغ المصدر صحيفة "القبس" أن قرارات سحب الجنسية مستمرة، وهناك دفعات سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء بعد دراسة الملفات، مشدداً على توجيهات عليا بعدم التهاون مع المزورين ومحاصرتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "القبس" + RT