الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض جو في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس عن تدمير 4 مسيرات وصاروخ أرض جو في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على "منصة إكس": "في 13 مارس بين الساعة الثانية صباحا و 4:50 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. ولم يصيب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار".

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وأضافت: "ثم نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها".

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وختم البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

المصدر: "منصة إكس"