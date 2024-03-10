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زلزال بقوة 4.77 على بعد 520 كيلو مترا من مدينة رشيد أقصى شمال مصر

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زلزال بقوة 4.77 على بعد 520 كيلو مترا من مدينة رشيد أقصى شمال مصر
Sputnik
زلزال بقوة 4.77 على بعد 520 كيلو متر من مدينة رشيد أقصى شمال مصر
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قال موقع "القاهرة 24" المصري إن محطات شبكة رصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت يوم الأحد هزة أرضية على بعد 520 كيلومترا من مدينة رشيد أقصى شمال مصر.

وذكر الموقع المصري أن الزلزال وقع عند الساعة 03:55:58 مساء بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أنه قوته بلغت 4.77 درجة على مقياس ريختر، مبينا أنه كان على عمق 16.07 كم.

ولم يذكر المعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع  خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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