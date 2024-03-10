مصر.. قرار حكومي بإبعاد سيدتين من جنسية عربية

نشرت جريدة "الوقائع" المصرية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 314 لسنة 2024، بشأن إبعاد سيدتين تحملان الجنسية السورية خارج الأراضي المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء قرار وزير الداخلية المصري بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13 فبراير 2024، بشأن طلب إبعاد سيدتين سوريتين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتقرر أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار.

المصدر: "القاهرة 24"