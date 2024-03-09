 
مباشر

الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين في محافظة إدلب بسوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: تدمير قاعدتين للمسلحين في محافظة إدلب بسوريا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4ob

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال فاديم كوليت أن الطيران الروسي دمر قاعدتين للمسلحين في منطقتي باسنكول وأشهاني- التحتاني بمحافظة إدلب

أشار كوليت إلى أن الضربات التي نفذها الطيران الحربي الروسي على بلدتي "باسنكول" و"أشهاني-التحتاني" في محافظة إدلب، دمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في شن هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية.

في الوقت نفسه أشار كوليت إلى أن مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تعرضت خلال الـ 24 ساعة الماضية للقصف من قبل جماعة جبهة النصرة بمحافظة إدلب أيضا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا