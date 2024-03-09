بمناسبة الشهر الفضيل.. محامي سعودي يعلن صدور عفو ملكي عن بعض السجناء (فيديو)

أعلن المحامي السعودي زياد الشعلان عن صدور العفو الملكي السنوي عن بعض سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان.

وقال زياد الشعلان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "تيك توك": "صدر عفو الملك سلمان لعام 1445".

وأضاف: "منذ لحظة صدور القرار باشرت الجهات المختصة في جميع مناطق المملكة عملها على قدم وساق حيث يتم عرض جميع القضايا التي تاريخ وقوعها قبل صدور العفو على اللجان، مما سيدخل فرحة كبيرة على السجناء وأسرهم".

المصدر: موقع "مرصد" السعودي