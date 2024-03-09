المحكمة العليا في السعودية تدعو عموم المسلمين إلى تحرِّي هلال رمضان

دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق للعاشر من مارس.

وجاء في إعلان للمحكمة العليا أنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

و"تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".





المصدر" واس"