القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ملايين قرص "لاريكا" في عملية مشتركة بين الإمارات والكويت

تمكن عناصر مكافحة المخدرات في الإمارات من إلقاء القبض على شخص بحوزته أكثر من 2.750.000 قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة.

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وذكرت وكالة "وام" أن العملية جرت بشكل متتال بعد أن ألقت وزارة الداخلية في الكويت القبض على شخصين بمطار الكويت الدولي وبحوزتهما نحو مليون قرص من المادة ذاتها.

⭕️ تفاصيل عملية مكافحة المخدرات الكبيرة التي تم خلالها ضبط مليون حبة لاريكا مع مواطن كويتي قادم من الإمارات في مطار T4، وتاجر مخدرات في منطقة الجهراء، في عملية تعاون أمني بين الكويت والإمارات.



🔴 المصدر: السياسة#الكويت#الإمارات#مكافحة_المخدرات#لاريكا#القضية_الضخمةpic.twitter.com/OonQdnVge7 — قياس (@Alqyascom) March 8, 2024

في عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية

الكويتية والإماراتية، إلقاء القبض على (3) أشخاص بحوزتهم (3,750,000) قرص من مادة اللاريكا المخدرة



استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة ومن منطلق… pic.twitter.com/Uv85ltRaHC — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 8, 2024

ووفق معلومات متبادلة بين وزارتي الداخلية في البلدين، تم تفكيك أنشطة هذه العصابة التي تروج للسموم وتشكل خطرا على صحة وسلامة المجتمعات بالمنطقة.

وتأتي هذه العملية ضمن تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرارا لجهود وزارات الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة.

وأكد العميد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية، الحرص على التنسيق والتعاون التكاملي مع دول العالم لاسيما مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات وتخليص المجتمعات من شرورها وآثارها المدمرة.

وأكد السويدي قدرة عناصر مكافحة المخدرات على شل عمل تجار وعصابات السموم المخدرة والوصول إليهم مهما تعددت أساليبهم.

وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية في دولة الكويت على تعاونها الدائم والتنسيق المتواصل ضمن تعاون خليجي بين الدول نحو مجتمعات خليجية أكثر أمنا، تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والرخاء.

المصدر: وام