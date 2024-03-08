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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ملايين قرص "لاريكا" في عملية مشتركة بين الإمارات والكويت

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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ملايين قرص
RT
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ملايين قرص "لاريكا" في عملية مشتركة بين الإمارات والكويت
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تمكن عناصر مكافحة المخدرات في الإمارات من إلقاء القبض على شخص بحوزته أكثر من 2.750.000 قرص من مادة "اللاريكا" المخدرة.

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أكثر من 3 ملايين قرص
/ wam.ae

وذكرت وكالة "وام" أن العملية جرت بشكل متتال بعد أن ألقت وزارة الداخلية في الكويت القبض على شخصين بمطار الكويت الدولي وبحوزتهما نحو مليون قرص من المادة ذاتها.

ووفق معلومات متبادلة بين وزارتي الداخلية في البلدين، تم تفكيك أنشطة هذه العصابة التي تروج للسموم وتشكل خطرا على صحة وسلامة المجتمعات بالمنطقة.

وتأتي هذه العملية ضمن تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرارا لجهود وزارات الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعقب مروجيها ومهربيها، وحماية المجتمع من هذه الآفة.

وأكد العميد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية، الحرص على التنسيق والتعاون التكاملي مع دول العالم لاسيما مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات وتخليص المجتمعات من شرورها وآثارها المدمرة.

وأكد السويدي قدرة عناصر مكافحة المخدرات على شل عمل تجار وعصابات السموم المخدرة والوصول إليهم مهما تعددت أساليبهم.

وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية في دولة الكويت على تعاونها الدائم والتنسيق المتواصل ضمن تعاون خليجي بين الدول نحو مجتمعات خليجية أكثر أمنا، تنعم فيه شعوبها بالأمن والاستقرار والرخاء.

المصدر: وام

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