تصريح مثير لابو غزالة حول الاقتصاد المصري يثير تفاعلا واسعا بين رواد منصة "إكس"

لقي تصريح مثير لرجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة حول الاقتصاد المصري، رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض ومشكك بكلامه.

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رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة:



"مصر ستصبح ضمن أكبر 7 اقتصادات في العالم ووضعها الاقتصادي أفضل من فرنسا وبريطانيا". pic.twitter.com/YB0sEQjYnR — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) March 2, 2024

قال أبو غزالة في مقابلة صحفية إن الاقتصاد المصري سيندرج ضمن أكبر 7 اقتصادات حول العالم، وأن وضعها الاقتصادي افضل من اقتصادات كل من فرنسا وبريطانيا، ولقي هذا التصريح الكثير من ردود الفعل منها الإيجابي والسلبي وحتى المتشكك.

فقال أحد المعلقين إن مصر وشعبها يستحقان كل الخير، بينما قال آخر إن المصريين يسمعون هذا الكلام منذ أكثر من خمسين سنة، وإن هناك فارقا كبيرا جدا بين الأوهام والحقيقة.

وكتب معلق آخر:"لا فعلا مصر فيها الاقتصاد والمشاريع والبنيه التحتيه متطورة بشكل ضخم و الاستثمارات فيها على قدم و ساق".

لا فعلا مصر فيها الاقتصاد و المشاريع و البنيه التحتيه متطور بشكل ضخم و الاستثمارات فيها على قدم و ساق — فيصل (@xvsilent2) March 2, 2024

وعلق آخر: "ياخوي انتم بكم شي؟ مصر انضمت لبركس، قوة أوربا راح تسقط، وقاعدين نشوف البدايه من الحين، المستقبل هو لدول بركس ومصر من ضمنها وحط فوقها مصر دوله زراعيه".

ياخوي انتم بكم شي؟ مصر انضمت لبركس قوة اوربا راح تسقط وقاعدين نشوف البدايه من الحين المستقبل هو دول بركس ومصر من ضمنها وحط فوقها مصر زوله زراعيه — m (@Madri_963) March 2, 2024

وأضاف آخر: "الكلام سهل قوله والفعل صعب مصر على الي فيها المفروض انها قوة اقتصادية في أفريقيا وعلى مستوى العرب كلها فيها كل مقومات القوة الاقتصادية ومع ذالك تراجعت".

الكلام سهل قوله والفعل صعب

مصر على الي فيها المفروض انها قوة اقتصادية في افرقيا وعلى مستوى العرب كلها

فيها كل مقومات القوة الاقتصادية ومع ذالك تراجعت — تركي ✪ (@y_1o_) March 2, 2024

وسخر آخر قائلا: "العمر له أحكام الظاهر إنهن زهايمرات عاد به الزمن للملكية بمصر عندما كان الجنيه المصري بسعر 3 دولار"

العمر له أحكام الظاهر إنهن زهايمرات عاد به الزمن للملكية بمصر عندما كان الجنيه المصري بسعر 3 دولار — الإعلامي/ علي بن سليمان البصيلي (@Ali_SRashed) March 2, 2024

وانتقد آخر مقالة أبو غزالة لمصر بفرنسا وبريطانيا قائلا:"كل شيء إلا إنك تقارن ياسيد طلال .. حلل ، اشرح ، اعط أمل ، تفاءل .. ولكن لا تقارن دولة تعاني وقد تكن على المسار الصحيح الله اعلم ولكنها دولة تعاني الأمرين في الوقت الحاضر تروح تقارنها بدولتين من الدول السبع ومجموعة العشرين ، اقتصادها في السماء.! نتمنى لمصر الشقيقة الازدهار والنماء ومستقبلاً باهراً إن شاء الله ".

كل شيء إلا إنك تقارن ياسيد طلال .. حلل ، اشرح ، اعط أمل ، تفاءل .. ولكن لا تقارن دولة تعاني وقد تكن على المسار الصحيح الله اعلم ولكنها دولة تعاني الأمرين في الوقت الحاضر تروح تقارنها بدولتين من الدول السبع ومجموعة العشرين ، اقتصادها في السماء .!

نتمنى لمصر الشقيقة الازدهار… — أبوعاصم الشهري (@SHIP904) March 2, 2024

المصدر: RT