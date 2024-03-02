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تصريح مثير لابو غزالة حول الاقتصاد المصري يثير تفاعلا واسعا بين رواد منصة "إكس"

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تصريح مثير لابو غزالة حول الاقتصاد المصري يثير تفاعلا واسعا بين رواد منصة
Gettyimages.ru
العلم المصري
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لقي تصريح مثير لرجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة حول الاقتصاد المصري، رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض ومشكك بكلامه.

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قال أبو غزالة في مقابلة صحفية إن الاقتصاد المصري سيندرج ضمن أكبر 7 اقتصادات حول العالم، وأن وضعها الاقتصادي افضل من اقتصادات كل من فرنسا وبريطانيا، ولقي هذا التصريح الكثير من ردود الفعل منها الإيجابي والسلبي وحتى المتشكك.

فقال أحد المعلقين إن مصر وشعبها يستحقان كل الخير، بينما قال آخر إن المصريين يسمعون هذا الكلام منذ أكثر من خمسين سنة، وإن هناك فارقا كبيرا جدا بين الأوهام والحقيقة.

وكتب معلق آخر:"لا فعلا مصر فيها الاقتصاد والمشاريع والبنيه التحتيه متطورة بشكل ضخم و الاستثمارات فيها على قدم و ساق".

وعلق آخر: "ياخوي انتم بكم شي؟ مصر انضمت لبركس، قوة أوربا راح تسقط، وقاعدين نشوف البدايه من الحين، المستقبل هو لدول بركس ومصر من ضمنها وحط فوقها مصر دوله زراعيه".

وأضاف آخر: "الكلام سهل قوله والفعل صعب مصر على الي فيها المفروض انها قوة اقتصادية في أفريقيا وعلى مستوى العرب كلها فيها كل مقومات القوة الاقتصادية ومع ذالك تراجعت".

وسخر آخر قائلا: "العمر له أحكام الظاهر إنهن زهايمرات عاد به الزمن للملكية بمصر عندما كان الجنيه المصري بسعر 3 دولار"

وانتقد آخر مقالة أبو غزالة لمصر بفرنسا وبريطانيا قائلا:"كل شيء إلا إنك تقارن ياسيد طلال .. حلل ، اشرح ، اعط أمل ، تفاءل .. ولكن لا تقارن دولة تعاني وقد تكن على المسار الصحيح الله اعلم ولكنها دولة تعاني الأمرين في الوقت الحاضر تروح تقارنها بدولتين من الدول السبع ومجموعة العشرين ، اقتصادها في السماء.! نتمنى لمصر الشقيقة الازدهار والنماء ومستقبلاً باهراً إن شاء الله ".

المصدر: RT

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