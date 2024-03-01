تحرك من انتصار السيسي في قضية "فتاة الشروق" بعد تدخل الرئيس المصري

أفاد موقع "القاهرة 24" بأن السيدة انتصار السيسي عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبرت عن دعمها لفتاة الشروق حبيبة الشماع، بعد إصابتها جراء إلقاء نفسها من سيارة "أوبر".

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وأعربت السيدة انتصار السيسي، عن دعمها للفتاة ومتابعة حالتها الصحية، مؤكدة على تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة التي تحتاجها الفتاة، بعد تعرضها لمحاولة اختطاف من السائق، الذي تم القبض عليه وحبسه.

وسبق أن وجهت دينا إسماعيل، والدة الفتاة حبيبة فتاة الشروق الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلة: أشكر الرئيس السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كل المساعدات لبنتي.

وأضافت خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني: أطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، مضيفة: بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه، وقدم كافة المساعدات التي في الدنيا.

وتابعت: الرئيس السيسي قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، مضيفة: طبعًا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع.

وتشغل مأساة فتاة تدعى حبيبة الشماع الرأي العام في مصر بعدما ألقت بنفسها من سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة، خشية تعرضها للاختطاف من السائق.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت ملابسات الحادث الذي وقع بمنطقة التجمع شرق القاهرة وصدم المصريين.

وقالت في بيان، إن أحد شهود العيان أفاد بأنه "رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى".

وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، إلا أنه نفى خطف حبيبة، موضحا أنه أغلق نوافذ السيارة ورش معطرا، إلا أنه فوجئ بتصرف غريب من الفتاة.

إذ أكد أنها قفزت من السيارة، لكنه أكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، حسب قوله.

المصدر: القاهرة 24