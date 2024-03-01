ليبيا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الفتاح الدبيبة ووزير الدفاع التركي ياشار غولر على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري وتأهيل المتدربين الليبيين.

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وناقش الطرفان خلال لقاء صباح اليوم الجمعة في مدينة أنطاليا التركية، أوجه التعاون العسكري بين البلدين، بحسب ما ذكرته صفحة "حكومتنا" في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد الدبيبة على أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات وله أهمية كبيرة، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة للرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي.

من جانبه، أشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة في المجال العسكري والأمني، مشيرا إلى أنه يشهد تقدما وتنظيما في الجوانب كافة، وأكد استمرار هذا التنسيق والتعاون بين الجانبين.

وسبق أن وقعت حكومة الوحدة في الثالث من أكتوبر العام 2022، مذكرة التفاهم مع تركيا في مجال الهيدروكربونات، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

المصدر: RT