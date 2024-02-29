مسؤولون إسرائيليون: مساعدات غذائية وصلت إلى شمالي غزة للمرة الأولى منذ أسابيع

قال مسؤولون إسرائيليون إن قوافل المساعدات الغذائية وصلت إلى شمالي غزة هذا الأسبوع، وهي أول عملية تسليم رئيسية منذ شهر إلى المنطقة المدمرة والمعزولة.

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وذكر المكتب العسكري الإسرائيلي الذي يشرف على الشؤون المدنية الفلسطينية، أن قافلة مكونة من 31 شاحنة محملة بالأغذية دخلت شمالي قطاع غزة أمس الأربعاء.

وقال المكتب المعروف باسم "كوغات"، إن نحو 20 شاحنة أخرى دخلت الشمال يومي الاثنين والثلاثاء. وأظهرت لقطات أشخاصا يحملون أكياس دقيق من موقع التوزيع.

ولم يتضح على الفور من الذي نفذ عمليات التسليم، لكن المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إيري كينيكو، قالت إن الأمم المتحدة لم تشارك في تنفيذ عمليات التسليم.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 576 ألف شخص في أنحاء غزة على بعد خطوة من المجاعة، لكن شمالي غزة على وجه الخصوص يعاني من الجوع.

ويعتقد أن مئات الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا هناك، وقد اضطر العديد منهم إلى تناول علف الحيوانات من أجل البقاء على قيد الحياة. وتقول الأمم المتحدة إن واحدا من كل 6 أطفال دون سن الثانية في الشمال يعاني من سوء التغذية الحاد والهزال.

وأدى القلق المتزايد بشأن الجوع في أنحاء غزة إلى زيادة الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر على تأمين اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لوقف القتال، وإطلاق سراح بعض الرهائن.

ويأمل الوسطاء بالتوصل إلى اتفاق قبل أن يبدأ شهر رمضان في 10 مارس تقريبا. ولكن حتى الآن، مازالت إسرائيل و"حماس" متباعدتين علنا بشأن مطالبهما.

المصدر: أ ب