تونس.. "منع" أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين من عقد اجتماعهم (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن تونس منعت اجتماعا لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين وأعضاء من اللجنة المشتركة "6+6" كان مزمعا عقده على أراضيها لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت إذاعة "راديو إي أف أم" التونسية عن غازي معلا المختص في الشأن الليبي قوله "إن السلطات التونسية منعت اجتماعا كان من المقرر تنظيمه يوم الأربعاء على أراضيها على مدى يومين في ضاحية قمرت لبحث طريقة تغيير الحكومة في طرابلس".

وأضاف معلا أن هذا الاجتماع الذي كان سيضم 120 ليبيا، غير رسمي والخطأ يعود إلى اللجنة التي نسقت لتنظيمه باعتبارها لم تتصل بالسلطات التونسية للحصول على الترخيص ولا حتى السفير الليبي في تونس.

وأكد معلا أنه اتصل باللجنة المنظمة منذ أسبوع وحثها على أخذ الترخيص لكنها لم تستأنس بدعوته.

ورجح أن يكون منع تونس الاجتماع الذي سبقته دعوات من أعضاء المجلسين لتنحية الدبيبة أنها قد شعرت بالحرج لحساسية الموضوع.

ولم يصدر أي بيان رسمي سواء عن وزارة الداخلية التونسية أو عن الجهات الليبية المشاركة في الاجتماع بشأن هذا الإلغاء أو المنع.

وكان عضو مجلس النواب الليبي وعضو "لجنة 6+6" ميلود الأسود، قد أكد أن تونس ستستضيف محادثات بين أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين، وذلك لبحث آليات "فك الانسداد السياسي" في البلاد.

وقال الأسود في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الثلاثاء "سيعقد اجتماع في تونس العاصمة بحضور قرابة 120 عضوا من مجلسي النواب والأعلى للدولة يومي الأربعاء والخميس المقبلين".

وأضاف أن المحادثات "تهدف للبحث عن آليات لفك الانسداد السياسي وتوحيد الرؤى لحل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تجهز لإجراء الانتخابات الليبية القادمة".

وأوضح البرلماني الليبي أن الاجتماع يأتي ضمن إطار اللقاءات والمباحثات المختلفة، التي كانت تُعقد بين أعضاء من المجلسين.

المصدر: "راديو إي أف أم" + "سبوتنيك"